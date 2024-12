Ufficiale, l'UEFA ha scelto l'Italia per ospitare la Final Four di Nations League: Torino la sede, cosa manca per la conferma

Saranno l'Italia o la Germania a ospitare semifinali e finali della competizione: se gli azzurri passeranno i quarti, le gare si giocheranno a Torino.

Quattro anni dopo, la Final Four di Nations League può tornare in Italia: a comunicarlo ufficialmente è stata l'UEFA, in concomitanza con la nomina di Udine come sede della Supercoppa Europea 2025.

Diversamente dalla partita che metterà di fronte le squadre vincitrici della Champions League e dell'Europa League, nel caso della Nations League resiste un asterisco. Ed è legato alla qualificazione o meno della Nazionale di Luciano Spalletti ai quarti di finale.

Se l'Italia ospiterà o meno la fase finale della Nations League 2024/2025, si saprà con certezza soltanto tra qualche mese: a marzo, per la precisione. Ma intanto la candidatura è stata accettata.