Ufficiale, Diego Moreira al Milan: la formula e le cifre dell'operazione con lo Strasburgo

Il Milan ha acquistato Diego Moreira, almeno sulla carta, per farne un titolare nel nuovo 3-4-2-1 di Amorim. Specialmente alla luce dell'incertezza che regna nella zona della trequarti.

Pulisic è out per un infortunio rimediato durante i Mondiali, Leao e Nkunku sono in vendita. C'è Loftus-Cheek, che un po' a sorpresa non verrà venduto, oltre al giovane Cissé e a Saelemaekers, schierato da Amorim più avanti rispetto a quanto facesse Allegri.

Moreira dovrebbe così piazzarsi sul centro-sinistra della trequarti, facendo coppia con un altro elemento alle spalle di un centravanti, ovvero Ramos. Magari già dall'esordio col Torino, o dalla panchina o direttamente dal primo minuto.