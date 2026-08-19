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Diego MoreiraGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Diego Moreira al Milan: la formula e le cifre dell'operazione con lo Strasburgo

Calciomercato
Serie A
Milan
D. Moreira

I rossoneri accolgono ufficialmente l'ormai ex esterno offensivo dello Strasburgo, dopo l'accordo degli scorsi giorni e le visite mediche: i dettagli del super affare.

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Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: il rinforzo offensivo per la trequarti di Ruben Amorim, alla fine, è lui.

Le visite mediche effettuate nella giornata di mercoledì non hanno presentato problemi. Così come era già stato trovato nei giorni precedenti l'accordo tra il Milan e lo Strasburgo per il trasferimento in Italia del giovane belga con cittadinanza portoghese.

Ecco dunque i dettagli dell'operazione che regala a Ruben Amorim il quarto rinforzo dell'estate dopo Gila, Gonçalo Ramos e Diawara.


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  • IL COMUNICATO DEL MILAN

    Questo è il comunicato pubblicato dal Milan sul proprio sito ufficiale:

    "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Diego Moreira dallo Strasburgo. L'esterno belga ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22.

    Nato a Liegi il 6 agosto 2004, Diego Moreira cresce nei settori giovanili di Standard Liegi e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino ad affacciarsi al calcio professionistico. Con il Club di Lisbona si mette in evidenza nelle formazioni giovanili, conquistando con l'Under 19 la UEFA Youth League nella stagione 2021/22 e, pochi mesi più tardi, la Coppa Intercontinentale Under 20. Nella stagione successiva esordisce inoltre in UEFA Champions League, scendendo in campo nei turni preliminari dell'edizione 2022/23.

    Nell'estate del 2023 si trasferisce al Chelsea, Club con cui debutta in prima squadra il 30 agosto dello stesso anno, in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Wimbledon.

    Nella stagione 2023/24 veste, inoltre, la maglia dell'Olympique Lione, mentre nell'estate del 2024 approda a titolo definitivo allo Strasburgo. In Alsazia si afferma progressivamente come uno dei giovani più interessanti del campionato francese, mettendo in mostra velocità, qualità tecnica e duttilità tattica.

    A livello internazionale, Diego Moreira ha rappresentato il Portogallo nelle selezioni giovanili fino all'Under 21, prendendo parte anche all'Europeo Under 21 del 2023. Dal 2025 veste la maglia della Nazionale maggiore del Belgio, con cui esordisce nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e prende parte alla fase finale della competizione.

    AC Milan rivolge a Diego un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".



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  • LA FORMULA E LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

    Il Milan ha trovato un accordo con lo Strasburgo per Diego Moreira, giocatore che nelle settimane precedenti era stato accostato anche alla Roma, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.

    Le cifre ufficiali non sono state rese note dai due club, ma erano già emerse negli ultimi giorni: nelle casse dei francesi piovono addirittura quasi 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Altro affare super in entrata dopo quello che ha portato a Milano Gonçalo Ramos dal PSG.

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  • IL CONTRATTO DI MOREIRA

    Come confermato dal Milan nel comunicato ufficiale, Moreira ha invece firmato un contratto della durata di cinque anni, dunque fino al 30 giugno del 2031. Il ventiduenne ex giocatore del Chelsea guadagnerà poco più di 3 milioni netti a stagione.

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  • TITOLARE CON AMORIM?

    Il Milan ha acquistato Diego Moreira, almeno sulla carta, per farne un titolare nel nuovo 3-4-2-1 di Amorim. Specialmente alla luce dell'incertezza che regna nella zona della trequarti.

    Pulisic è out per un infortunio rimediato durante i Mondiali, Leao e Nkunku sono in vendita. C'è Loftus-Cheek, che un po' a sorpresa non verrà venduto, oltre al giovane Cissé e a Saelemaekers, schierato da Amorim più avanti rispetto a quanto facesse Allegri.

    Moreira dovrebbe così piazzarsi sul centro-sinistra della trequarti, facendo coppia con un altro elemento alle spalle di un centravanti, ovvero Ramos. Magari già dall'esordio col Torino, o dalla panchina o direttamente dal primo minuto.

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