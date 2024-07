Inter bruciata sul mercato: l'ormai ex difensore del Verona vestirà il bianconero. Affare da 12 milioni di euro per il classe 2001.

Juan Cabal è un nuovo giocatore della Juventus.

Il difensore colombiano classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Verona, con una trattativa che ha permesso ai bianconeri di superare in extremis l'Inter, anch'essa interessata al calciatore.

Per Thiago Motta, dunque, ecco il rinforzo per la difesa: un giocatore di fascia, sì, ma in grado anche di giocare da centrale.