Definito in tutto e per tutto il trasferimento dell'ormai ex Marsiglia in Arabia Saudita: sarà compagno di squadra di Nacho e Nandez.

La migrazione continua. Anche Pierre-Emerick Aubameyang lascia l'Europa, anche lui cambia non solo paese ma anche e soprattutto continente, andando a giocare in Arabia Saudita. L'attaccante gabonese sveste la maglia del Marsiglia e va a giocare nell'Al Qadsiah: il club saudita ha annunciato ufficialmente il suo arrivo nel primo pomeriggio. Aubameyang lascia così dopo un anno l'Olympique, che lo aveva prelevato dal Chelsea nell'estate del 2023. L'articolo prosegue qui sotto