Udinese-Napoli 1-1, cronaca, tabellino e voti: Success riprende Osimhen al 92', punto d'oro per la salvezza

Una fiammata in pieno recupero regala un punto pesante alla squadra di Cannavaro in chiave salvezza: per il Napoli una vittoria nelle ultime 9 gare.

Come un anno e due giorni fa, ma questa volta è l’Udinese a festeggiare. Nello stadio che il 4 maggio 2023 regalò aritmeticamente il terzo Scudetto della storia al club azzurro, il Napoli inciampa ancora e conquista il secondo pareggio di fila, il terzo nelle ultime quattro.

Alla squadra di Calzona non basta il solito Victor Osimhen, che prima segna per la sesta volta di all’Udinese e poi si fa male lasciando il campo per un problema al ginocchio da monitorare con attenzione.

Gli azzurri vengono ripresi dal goal al 92’ di Success, il primo in stagione dopo un’astinenza interrotta dallo scorso 23 aprile 2023. Un goal che condanna gli azzurri, che non riescono a tenere la porta inviolata ma che ancora una volta subiscono una rete con Calzona in panchina, l’undicesima su undici, un record negativo per il tecnico: mai nessuno non aveva conquistato un clean sheet nelle prime undici.

Prosegue il momento complicato del Napoli, che ha conquistato una sola vittoria nelle ultime nove gare tra tutte le competizioni.

Gli azzurri restano a -5 dalla Lazio e con ogni probabilità salutano le coppe europee nella prossima stagione. Dall’altra parte, l’Udinese festeggia un pari conquistato in extremis e che porta la squadra di Cannavaro a -2 dalla salvezza.

Tanta noia e poche emozioni nel primo tempo del Bluenergy Stadium. Un dato è eclatante e fotografa la prima frazione: zero tiri in porta in totale in 45 minuti per le due squadre.

L’Udinese prova a fare la partita in avvio, mentre col passare dei minuti il Napoli crescere e alza il baricentro. La manovra degli azzurri è lenta e macchinosa e non crea particolari difficoltà alla squadra di Cannavaro, che riesce a chiudere tutti gli spazi.

La gara viene interrotta per qualche secondo alle ore 21 e 12 secondi: applausi scroscianti da parte di tutto lo stadio per ricordare il terremoto del Friuli accaduto esattamente a 48 anni fa.

Nei partenopei è Lindstrom a provarci, mentre dall’altra parte prima Samardzic con una conclusione a giro e poi Bijol con una girata sugli sviluppi di un corner provano a impensierire Meret, senza riuscirci.

L’intervallo scuote il Napoli, che in avvio di ripresa parte col piede sull’acceleratore. Cajuste impensierisce Okoye con un tiro a incrociare, le prove generali per il goal che arriva al 51’.

Cross di Politano con il destro e stacco di Osimhen, che in elevazione supera Bijol e Ferreira e di testa batte il portiere avversario.

La reazione dell’Udinese si concretizza con due occasioni nel giro di un minuto: prima Success si beve Rrahmani e conclude, con la palla che finisce in corner, e poi il tentativo di Davis, con il miracolo di Meret.

Il Napoli trova il raddoppio con Osimhen, su imbeccata di Lobotka: il nigeriano incrocia e batte Okoye, ma il goal viene annullato per posizione irregolare del centravanti azzurro.

In pieno recupero la beffa: sponda di Kristensen per Success, che vince il duello con Ostigard e batte Meret regalando un punto prezioso dall'Udinese di Cannavaro nella corsa alla salvezza.