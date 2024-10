Tragedia dopo Potenza-Foggia: tre tifosi rossoneri morti in un incidente, due erano minorenni

Potenza vs Foggia

Serie C

Uno schianto sulla Potenza-Melfi ha messo fine alla vita di tre sostenitori del Foggia: avevano 21, 17 e 13 anni. Il cordoglio della Lega Pro.

Tragedia dopo Potenza-Foggia, partita disputata domenica sera, valida per la nona giornata del girone C della Serie C e finita 1-1: tre giovani tifosi della formazione pugliese sono morti al rientro dalla Basilicata.

Gaetano Gentile, Michele Biccari e Samuele Del Grande non ce l'hanno fatta. Fatale un incidente automobilistico sulla statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo stadio dove si è disputata la partita e che i tre tifosi avevano lasciato da poco.

Le vittime erano tutti ragazzi, due dei quali minorenni: Gaetano, Michele e Samuele avevano infatti rispettivamente 21, 17 e 13 anni.