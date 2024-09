Totti lancia l'allarme: "De Rossi rischia la fine di Mourinho, la Roma deve andare in Champions"

L'ex capitano della Roma è tornato a parlare toccando vari temi riguardanti la Roma: "Daniele è un parafulmine. Rischia di finire come Mourinho".

Francesco Totti, dopo l'intervista a Sky dei giorni scorsi, è tornato a parlare, rilasciando una lunga intervista a Il Messaggero e toccando vari temi legati al presente e al futuro della Roma, oltre che alla sua vita personale.

Sul rapporto con Daniele De Rossi, ha espresso parole di profondo rispetto e amicizia, sottolineando però che c'è il rischio che venga utilizzato come capro espiatorio, come già successo in passato con Mourinho.

L'ex capitano giallorosso si è espresso anche sugli obiettivi stagionali della Roma - affermando che la qualificazione alla Champions League debba essere l'obiettivo minimo - e su Paulo Dybala, rimasto nella capitale dopo la trattativa saltata con il club dell'Arabia Saudita.