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Conor Gallagher Jarrod Bowen Tottenham West Ham 2025-26Getty/GOAL
Marco Trombetta

Tottenham o West Ham, chi retrocede a pari punti: scontri diretti, differenza reti, spareggio, il regolamento della Premier League

Premier League

Chi retrocede dalla Premier League tra Tottenham e West Ham in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione: cosa dice il regolamento.

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  • TOTTENHAM O WEST HAM, CHI RETROCEDE A PARI PUNTI

    Il regolamento della Premier League prevede che, in caso di arrivo a pari punti tra due squadre in classifica, viene premiata quella con la migliore differenza reti.

    Quindi, allo stato attuale delle cose, un arrivo a pari punti tra Tottenham e West Ham al terzultimo posto condannerebbe gli Hammers (con una differenza reti di -16 contro il -10 degli Spurs) e salverebbe la squadra di De Zerbi.

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  • IL CALENDARIO DEL TOTTENHAM

    - Aston Villa-Tottenham

    - Tottenham-Leeds

    - Chelsea-Tottenham

    - Tottenham-Everton

    Calendario non semplicissimo per gli Spurs nelle ultime giornate. La squadra di De Zerbi è attualmente terzultima a -2 dal West Ham e affronterà avversarie tutte potenzialmente in corsa per un obiettivo, che sia l'Europa per Aston Villa, Chelsea ed Everton o la salvezza per il Leeds.

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  • IL CALENDARIO DEL WEST HAM

    - Brentford-West Ham

    - West Ham-Arsenal

    - Newcastle-West Ham

    - West Ham-Leeds

    Non semplice nemmeno il calendario degli Hammers, che però hanno due punti di vantaggio da poter gestire. L'avversario più tosto è sicuramente l'Arsenal alla terzultima, ma c'è anche il Brentford che si sta giocando un posto in Europa.

    Poi ci sono la trasferta mai facile di Newcastle e l'ultima col Leeds che, però, a quel punto potrebbe anche essere già salvo.