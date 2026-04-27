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Tottenham o West Ham, chi retrocede a pari punti: scontri diretti, differenza reti, spareggio, il regolamento della Premier League
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TOTTENHAM O WEST HAM, CHI RETROCEDE A PARI PUNTI
Il regolamento della Premier League prevede che, in caso di arrivo a pari punti tra due squadre in classifica, viene premiata quella con la migliore differenza reti.
Quindi, allo stato attuale delle cose, un arrivo a pari punti tra Tottenham e West Ham al terzultimo posto condannerebbe gli Hammers (con una differenza reti di -16 contro il -10 degli Spurs) e salverebbe la squadra di De Zerbi.
IL CALENDARIO DEL TOTTENHAM
- Aston Villa-Tottenham
- Tottenham-Leeds
- Chelsea-Tottenham
- Tottenham-Everton
Calendario non semplicissimo per gli Spurs nelle ultime giornate. La squadra di De Zerbi è attualmente terzultima a -2 dal West Ham e affronterà avversarie tutte potenzialmente in corsa per un obiettivo, che sia l'Europa per Aston Villa, Chelsea ed Everton o la salvezza per il Leeds.
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IL CALENDARIO DEL WEST HAM
- Brentford-West Ham
- West Ham-Arsenal
- Newcastle-West Ham
- West Ham-Leeds
Non semplice nemmeno il calendario degli Hammers, che però hanno due punti di vantaggio da poter gestire. L'avversario più tosto è sicuramente l'Arsenal alla terzultima, ma c'è anche il Brentford che si sta giocando un posto in Europa.
Poi ci sono la trasferta mai facile di Newcastle e l'ultima col Leeds che, però, a quel punto potrebbe anche essere già salvo.