Tottenham o West Ham, chi retrocede a pari punti: scontri diretti, differenza reti, spareggio, il regolamento della Premier League

- Aston Villa-Tottenham

- Tottenham-Leeds

- Chelsea-Tottenham

- Tottenham-Everton

Calendario non semplicissimo per gli Spurs nelle ultime giornate. La squadra di De Zerbi è attualmente terzultima a -2 dal West Ham e affronterà avversarie tutte potenzialmente in corsa per un obiettivo, che sia l'Europa per Aston Villa, Chelsea ed Everton o la salvezza per il Leeds.