Doppietta per il centrocampista, che trascina il Newcastle nella partita di Carabao Cup contro il Brentford. Tonali attendeva dall'estate 2023.

Un anno e mezzo dopo l'ultima volta, Sandro Tonali ritrova il goal. E non uno, ma bensì due. Doppietta in Carabao Cup per il centrocampista del Newcastle, trascinatore dei bianconeri nella partita contro il Brentford. Un modo per allontanare le voci su un possibile addio a gennaio, magari verso l'Italia.

Tonali ha voglia di essere continuamente imprescindibile per il Newcatle, e dopo aver passato un periodo da comprimario successivo al ritorno in campo post squalifica è nuovamente titolare per il club bianconero, altalenante in campionato ma comunque ancora pienamente in lotta per un posto nei prossimi tornei europei.

Newcastle-Brentford fa rima con Tonali, che ha prima battuto Flekken con un bel destro dal limite, per poi concludere al volo da centro area con una precisa girata sul corner di Gordon. Mandando i tifosi del St. James Park in visibilio per il passaggio in semifinale del team di Howe.