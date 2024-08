Tonali, il rientro dieci mesi dopo la squalifica: l'attesa è finita, titolare nel Newcastle contro il Nottingham Forest

In League Cup il ritorno di Tonali dopo la lunga squalifica per il caso scommesse: subito scelto da Howe per la coppa inglese.

Sandro Tonali ha atteso a lungo. Dieci mesi. Dieci lunghi mesi prima di poter indossare nuovamente gli scarpini, non solo in allenamento. Conclusa la squalifica per il caso scommesse, l'ex centrocampista del Milan è stato scelto come titolare per la partita di Carabao Cup contro il Nottingham Forest.

"Sono tornato in Italia sedici volte per sedici meeting con la Federazione, con i bambini" ha raccontato Tonali a poche ore dal ritorno in campo. "È importante sia per me che per i giocatori giovani, perché è un problema di vita, ancor prima che per i giocatori di calcio. Noi siamo così fortunati, non abbiamo certi problemi come chi si alza al mattino e va al lavoro".

"La vita è così differente e la gente con cui sono stato a contatto mi ha aiutato, come il mio psicologo, i giovani in Italia, ho parlato con loro e qualsiasi persona che voleva aiutarmi. Voglio aiutare le persone in difficoltà, perché sono in una posizione davvero fortunata, soprattutto adesso che sto tornando a giocare".