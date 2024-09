Titolare a sorpresa e pure a segno: la rinascita di McKennie alla Juventus è completa

Lo statunitense, "ripescato" dopo un'estate da esubero, ha firmato il 2-0 contro il PSV: l'ennesima risalita della sua carriera.

E chi poteva segnare se non lui? Quando ha voglia di farlo, del resto, il destino sa davvero come creare qualcosa di fantasioso.

Weston McKennie, fino a pochi giorni fa, non si sarebbe mai atteso di partire titolare nella gara d'esordio in Champions League della Juventus. E fino a poche settimane fa non si sarebbe nemmeno atteso di far parte della rosa bianconera.

E invece eccolo qui, a giocare e a segnare. E a riguadagnarsi gli applausi di quel pubblico che, un tempo neppure troppo lontano, ne chiedeva a gran voce la cessione.