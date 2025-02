Thiago Motta alla vigilia di Juve-Empoli: "Nessun confronto con la società, sul mercato non ho aspettative"

Le parole di Motta in conferenza: "Gli ultimi risultati non sono buoni". E sul futuro di Fagioli: "Può cambiare la sua storia".

Dopo aver chiuso negativamente il cammino della prima fase in Champions League, con la sconfitta contro il Benfica, la Juventus torna ad essere impegnata in campionato, dove è reduce dal ko a Napoli.

Due sconfitte consecutive per i bianconeri, che contro l'Empoli, nel match in programma domani all'Allianz Stadium non possono sbagliare per evitare di aggravare la crisi di risultati.

Thiago Motta ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della partita. Di seguito le dichiarazioni del tecnico italo-brasiliano.