Theo Hernandez e Maignan saltano Milan-Sassuolo: le scelte di Fonseca per il match di Coppa Italia

Esordio stagionale in Coppa Italia per i rossoneri, che affronteranno il Sassuolo a San Siro nel match valevole per gli ottavi di finale.

Il Milan si prepara a fare il suo esordio nella Coppa Italia 2024/25: i rossoneri saranno impegnati nel match di martedì sera contro il Sassuolo a San Siro. Per la squadra di Paulo Fonseca sarà tutt'altro che una passeggiata, visto lo stato di forma della formazione neroverde, che in Serie B sta dimostrando di avere qualità importanti. Nonostante ciò, l'allenatore portoghese pensa ad un po' di turnover: occhio a Mike Maignan e a Theo Hernandez, che rischiano di non essere convocati. L'articolo prosegue qui sotto