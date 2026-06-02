Dopo due anni il Bologna volta pagina, i rossoblù hanno salutato Vincenzo Italiano che ha lasciato il club con una risoluzione consensuale del contratto e hanno ufficializzato l'arrivo del suo sostituto: si tratta di Domenico Tedesco, 40 anni, nato a Rossano (provincia di Cosenza) e senza squadra dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Fenerbahce.
Tedesco nuovo allenatore del Bologna: come gioca, modulo e cosa cambierà
L'ANNUNCIO UFFICIALE DI TEDESCO
Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva.
Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22.
Benvenuto Mister!
COME GIOCA IL BOLOGNA CON TEDESCO
Tedesco è un allenatore che adatta spesso la sua filosofia di gioco in base ai calciatori a disposizione, cerca di fare un calcio verticale cambiando spesso sistema anche nel corso della stessa partita.
Nella prima fase della sua carriera si schierava con la difesa a tre, gli ultimi anni le sue squadre sono scese in campo spesso con un 4-3-3 o 4-2-3-1. Cerca molto la manovra sulle fasce e i cambi di gioco veloci, attirando la pressione avversaria da una parte per poi spostare l'azione dall'altra; preferisce costruire dal basso e davanti ha spesso avuto centravanti fisici.
Di base, quindi, non ci saranno rivoluzioni totali, perlomeno a livello di modulo, nel modo di giocare del Bologna, abituato già con Italiano a giocare con il 4-3-3 sfruttando il gioco sugli esterni.
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LA CARRIERA DI TEDESCO
Come detto Tedesco è calabrese ma la sua carriera l'ha costruita tutta all'estero e in particolare in Germania, dove si è trasferito da piccolo con la famiglia (erano andati ad Aichwald, nel distretto di Stoccarda).
Ex impiegato della Mercedes, le prime esperienze nel calcio sono nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, nel marzo 2017 viene chiamato sulla panchina dell'Erzgebirge Aue in seconda divisione tedesca: prende la squadra in piena zona retrocessione e riesce a salvarla. Da lì, inizia la "vera" carriera: Schalke, Spartak Mosca, Lipsia e due anni da ct del Belgio, fino all'avventura in Turchia con il Fenerbahçe da settembre ad aprile scorsi (esonerato dopo una pesante sconfitta contro il Galatasaray).