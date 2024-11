Taremi è la nota stonata dell'Inter, l'attaccante non segna: un solo goal su rigore con i nerazzurri

Inter vs RB Lipsia

L'iraniano è il primo ricambio alla coppia Thuram-Lautaro ma finora non ha inciso come ci si aspettava. Altra prova deludente contro il Lipsia.

L'Inter festeggia la quarta vittoria consecutiva in Champions League con annesso primato in classifica, aspettando Liverpool-Real Madrid che potrebbe portare al sorpasso dei Reds.

Tra i nerazzurri tante le cose che funzionano, dalla solidissima difesa (zero goal subiti in Europa) al centrocampo sempre più brillante con Zielinski in grande spolvero.

Nell'Inter c'è però anche un volto se non triste sicuramente meno felice, quello di Mehdi Taremi, attaccante di ruolo che sulla carta sarebbe il primo ricambio ai titolarissimi Lautaro e Thuram.

Anche contro il Lipsia, come nelle precedenti quattro partite di Champions, Inzaghi ha schierato l'iraniano titolare ma ancora una volta le risposte non sono state troppo positive.