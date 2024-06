Tante le voci di mercato, Neymar smentisce il ritorno in Brasile: “Non vado al Santos”

L’attaccante brasiliano, reduce dalla sua prima stagione in Arabia Saudita, spiega: “E’ stata detta una bugia totale”.

Quella che si è da poco conclusa è stata per Neymar la stagione più complicata della sua carriera.

Il campione brasiliano, che la scorsa estate si è trasferito in Arabia Saudita sottoscrivendo un contratto faraonico con l’Al-Hilal, ad ottobre ha subito un grave infortunio al ginocchio che, non solo ha messo fine con larghissimo anticipo alla sua annata calcistica, ma che gli ha anche impedito di guadagnarsi una convocazione per la Copa America.

Negli ultimi mesi sono state molte le voci relative al suo futuro e, a chiarire una volta per tutte le sue intenzioni, è stato lo stesso Neymar ai microfoni di ESPN.