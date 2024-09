Szczesny-Barcellona, domani le visite mediche: quando farà il debutto con i blaugrana

Sta per cominciare l'avventura di Szczesny al Barcellona: il programma dei prossimi giorni e contro chi può esordire.

In pochi giorni è cambiato tutto per Wojciech Szczęsny, che sabato scorso aveva salutato all'Allianz Stadium i tifosi della Juventus e qualche settimana prima annunciato il ritiro.

Poi la svolta con l'infortunio di Ter Stegen e la chiamata del Barcellona, a cui il polacco non ha detto no.

Szczesny, come riportato anche da Diario Sport, nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con il club blaugrana e poi firmerà il contratto.

Il suo debutto non sarà però nella prossima gara del Barcellona, che martedì affronterà in Champions League lo Young Boys. Ecco quando il portiere polacco potrà scendere in campo per la prima volta con la nuova squadra.