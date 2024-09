Svizzera-Spagna dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Svizzera vs Spagna

Svizzera e Spagna si sfidano nella seconda giornata dei gironi di Nations League: dove vedere la partita in tv e streaming.

Tornano in campo la Svizzera e la Spagna, che si sfidano in una gara valida per la seconda giornata dei gironi della Lega A di Nations League.

Nel primo turno la Svizzera di Murat Yakin ha dovuto arrendersi alla Danimarca: 2-0 firmato Dorgu e Hojbjerg.

La Spagna di Luis De la Fuente, invece, ha pareggiato per 0-0 a Belgrado contro la Serbia di Jovic, autore di un clamoroso errore a tu per tu con Raya nel primo tempo.

Tutte le informazioni su Svizzera-Spagna di Nations League: dove si gioca, quando e dove vederla in tv e streaming.