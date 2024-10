Stoico Natan in Siviglia-Betis: in lacrime per il dolore, ma resta comunque in campo

Il difensore in prestito dal Napoli è rimasto in campo nel finale del derby andaluso nonostante il dolore lancinante che lo ha portato alle lacrime.

Non è iniziata benissimo la stagione del Betis che, dopo aver perso per 1-0 in Polonia contro il Legia Varsavia in Conference League, si è arreso con lo stesso risultato anche al Siviglia nel derby andaluso di Liga.

Una sconfitta bruciante per i biancoverdi, scottati anche dall'infortunio occorso a Natan, arrivato in estate in prestito dal Napoli.

Il difensore brasiliano è infatti scoppiato in lacrime per il dolore, ma ciò non gli ha impedito di restare in campo per dare il proprio contributo nell'assalto finale alla ricerca del pareggio.