Wembley, il più famoso stadio britannico, ospita la finale di Champions League 2024 tra Real Madrid e Champions League.

Celeberrimo per lo sport e per la musica. Un tempio per il rock e il calcio.

Lo Stadio Wembley è tra i più noti e affascinanti non solo d'Europa, ma dell'intero pianeta: tutti sognano di giocarci almeno una volta nella propria carriera.

Nel corso della storia Wembley, tra il vecchio impianto e l'attuale, ha ospitato la finale di Champions in ben otto occasioni, tra cui quella del 2024 tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund.