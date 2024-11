Italia vs Francia

Il CT azzurro commenta il ko con la Francia: "Decisivi i piazzati, noi con poca qualità in mezzo al campo. Bilancio positivo in Nations League".

Al termine della sfida contro la Francia, ultima gara della Nations League dell'Italia, il ct azzurro Luciano Spalletti ha espresso le sue impressioni sulla gara.

Una sconfitta che non pregiudica il passaggio del turno per gli azzurri, già qualificati ai quarti di finale dopo la vittoria in Belgio, ma che fa registrare alcune cose ancora da mettere a punto.

Ecco le dichiarazioni del CT azzurro nel post partita della gara giocata a San Siro.