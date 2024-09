Israele vs Italia

Il CT azzurro presenta la seconda gara di Nations League: "Non abbiamo Baggio, Del Piero o Totti ma siamo fratelli".

Tre giorni dopo la storica vittoria ottenuta in Francia, l'Italia torna subito in campo. E ancora in trasferta.

Gli Azzurri giocano lunedì sera a Budapest, in campo neutro, per affrontare Israele nella seconda giornata della Nations League.

Una vittoria permetterebbe all'Italia di mantenere la vetta del Gruppo 2 a punteggio pieno.

Ma chi gioca Israele-Italia e cosa ha detto Luciano Spalletti in conferenza? Di seguito le parole del CT.