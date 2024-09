Spalletti convoca solo 23 giocatori, l'Italia gioca 11 contro 10: cosa è successo durante l'allenamento

La scelta di limitare il numero di convocati ha portato Spalletti ad optare per una partitella con un uomo in meno in una delle due squadre.

Kean affaticato e fuori dall'allenamento in gruppo in vista delle partite contro Francia e Israele. Risultato? Durante la seduta del 3 settembre, dunque, Spalletti ha fatto giocare la partitella dell'Italia 11 contro 10, visto lo scarso numero di giocatori convocato in vista delle due partite. Kean ha svolto un lavoro differenziato, ma sarà nuovamente in gruppo dal 4 settembre. Spalletti, infatti, ha scelto di chiamare solamente 23 giocatori per le due gare di Nations League, tra cui tre portieri. In questo modo non è stato possibile raggiungere il numero di 20 giocatori di movimento per la partita di allenamento, il che ha portato alla superiorità numerica di una delle due squadre. L'articolo prosegue qui sotto