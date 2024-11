L'annuncio di Spalletti: "Ricci lascia il ritiro, al suo posto Locatelli"

Spalletti perde l'acciaccato Ricci per Belgio e Francia, annuncia l'innesto di Locatelli e si gode Kean e Retegui: "Felici di vederli così".

Messo in standby il campionato dopo il weekend della dodicesima giornata, la pausa per le Nazionali vedrà l'Italia affrontare Belgio e Francia per quinta e sesta giornata dei gironi della Nations League.

Luciano Spalletti, dal ritiro di Coverciano, ha preso la parola in vista della preparazione ai due impegni previsti rispettivamente giovedì e lunedì prossimo.

Ecco cosa ha detto il ct, intervenuto in conferenza stampa, in primis annunciando il forfait di Samuele Ricci e il ritorno nel giro di Manuel Locatelli.