Barella trequartista? L'indizio di Spalletti: "Nicolò lo è di più, Frattesi lo vedo come mezzala"

La conferenza stampa di Spalletti alla vigilia di Belgio-Italia: "Dobbiamo abituarci a giocare contro i top. Donnarumma diffidato ma giocherà".

Giornata di vigilia per l'Italia, che domani affronterà a Bruxelles il Belgio: per gli azzurri l'opportunità di chiudere la pratica con un turno d'anticipo e di volare ai quarti di finale di Nations League in programma a marzo.

Per la certezza del secondo posto nel girone basta un punto, anche se Luciano Spalletti non ha la minima intenzione di speculare a riguardo: in Belgio con l'obiettivo dei tre punti, in modo da rafforzare (e se possibile, blindare) il primato.

Il commissario tecnico della Nazionale è intervenuto nella consueta conferenza stampa: di seguito le sue dichiarazioni.