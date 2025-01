Spagna-Italia Under 19 dove vederla: Sito FIGC, Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il primo impegno dell'Italia Under 19 nel 2025 sarà contro la Spagna in amichevole: ecco dove seguire i giovani azzurri.

L'Italia Under 19, guidata da Alberto Bollini, inaugurerà il 2025 con una sfida di grande fascino: gli azzurrini affronteranno infatti la Spagna.

Si tratta di un amichevole anche se sarà il preludio poi alla sfida che si giocherà il 22 marzo valida per le qualificazioni europee.

L'appuntamento è per mercoledì a Madrid, le due nazionali scenderanno in campo alla Ciudad del Fútbol. Il tecnico italiano ha convocato 26 giocatori per questo appuntamento. Di seguito tutte le informazioni su Spagna-Italia Under 19.