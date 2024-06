Spagna-Croazia 3-0, pagelle e tabellino: alla Roja basta un tempo, in goal Morata, Fabian Ruiz e Carvajal

Partenza super della Spagna a Euro 2024 grazie ai goal di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal, Croazia travolta e che sbaglia un rigore con Petkovic.

Per la Spagna, contro ogni previsione, il debutto a Euro 2024 si è rivelato quasi una formalità. Croazia travolta 3-0 con goal giunti tutti nel primo tempo, in cui la Roja è stata trascinata da capitan Morata (a segno con un sinistro rasoterra su assist di Fabian Ruiz), dall'ex Napoli (slalom e mancino all'angolino in area) e da Carvajal, entrato nel tabellino marcatori con un tap-in in spaccata su cross di Yamal.

La Nazionale di Dalic delude - così come deludono i suoi big, su tutti Modric - e getta al vento la chance di tornare in partita nel finale col rigore concesso per un pasticcio difensivo di Unai Simon e Rodri ma sbagliato da Petkovic, poi in rete nell'azione successiva ma che vede annullare per offside il timbro dall'arbitro Oliver. La Spagna sorride e lancia subito un segnale all'Italia, prendendosi lo scettro del Gruppo B.