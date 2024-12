Southampton-Liverpool di Carabao Cup dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Southampton-Liverpool è valida per i quarti di finale della Carabao Cup: formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.

La Carabao Cup 2024/2025 entra nel vivo coi quarti di finale, che tra le sfide in programma includono anche Southampton-Liverpool.

I Reds, primi in Premier League ma reduci da due pareggi consecutivi, hanno nel mirino una delle coppe nazionali per impreziosire l'inizio dell'era Slot. Contro Salah e soci si troveranno i Saints, ultimissimi in classifica in campionato e che proveranno a giocarsi tutte le proprie chances al cospetto della più quotata avversaria.

Qualora Southampton-Liverpool (che si gioca in gara secca) al 90' dovesse terminare in parità, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere sul match di Carabao Cup: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.