Sorteggio playoff Champions League: quando, data, orario, come funziona, quali squadre partecipano e dove vederlo in tv e streaming

Dopo la fase campionato della Champions League andrà in scena il playoff che condurrà verso gli ottavi: quando è in programma il sorteggio.

Trentasei squadre al posto di trentadue, un maxi girone unico al posto dei consueti raggruppamenti, una formula tutta nuova: la Champions League, che per la prima volta ha visto la partecipazione di cinque formazioni italiane ai nastri di partenza, ha cambiato completamente formato.

Dopo la cosiddetta "fase campionato", al termine della quale verrà stilata una classifica unica dalla prima alla trentaseiesima posizione, sarà il turno del playoff, ovvero degli spareggi: in pratica, del turno intermedio che vedrà partecipare solo una parte delle formazioni in lizza, e che condurrà dritto verso gli ottavi di finale.

Il playoff di Champions League verrà determinato tramite sorteggio, come la fase campionato e come accadrà anche per gli ottavi di finale: l'evento andrà in scena al termine del girone unico, con norme già stabilite per quanto riguarda la sua struttura.

Quando è in programma? Come funziona e quali squadre saranno spettatrici interessate? Dove si potrà vedere in tv e streaming? Tutte le informazioni sul sorteggio.