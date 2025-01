Sorteggi Champions League, l'Inter affronta una tra Juventus e Milan agli ottavi? Come funziona ora con il tabellone

Playoff, ottavi, quarti e semifinale: il tabellone aggiornato della Champions League 2025 per Inter, Juventus, Milan e Atalanta da febbraio a maggio.

Il primo sorteggio post girone di Champions League si è concluso, ma i tifosi di Atalanta, Juventus, Inter e Milan dovranno aspettare il 21 febbraio (venerdì, ore 12:00) per capire meglio il percorso della propria squadra.

Per ora, infatti, è stato definito il quadro dei playoff, con Atalanta-Brugge, Juventus-PSV e Milan-Feyenoord, ma per capire chi andranno ad affrontare in caso di passaggio del turno servirà uno step in più, ovvero il sorteggio di fine febbraio.

Juventus e Milan sono nel percorso dell'Inter, ma non è ancora chiaro quale delle due potrebbe sfidare la squadra di Inzaghi negli ottavi. Dall'altra parte invece l'Atalanta, che avrà comunque eventualmente modo di incontrare le italiane.