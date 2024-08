Sorteggi Champions, con il calendario si conoscerà anche l'unico turno di giovedì: non solo martedì e mercoledì

Tra le tante novità della Champions League 2024/2025 ci sono anche le partite del giovedì: ma nelle otto giornate succederà solo una volta.

La Champions League e il format 2024/2025. Novità su novità, cambiamenti a cui i tifosi dovranno abituarsi dopo trent'anni di torneo praticamente sempre identico. Dalla classifica e dal girone unico alle otto partite per squadra, dalle partite contro le avversarie in una sola occasione e non in due alle date del torneo.

A proposito di date, infatti, rispetto alla Champions degli ultimi decenni, il torneo 2024/2025 non vedrà le 36 squadre scendere in campo solo di martedì e mercoledì, ormai stabilmente giorni-Champions. Da quest'anno infatti, la massima competizione europea si disputerà anche di giovedì.

Si è parlato poco di come la Champions League verrà giocata anche vicina al weekend, probabilmente considerando che solamente una volta il giovedì sarà protagonista per alcune delle trentasei squadre.