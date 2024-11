Slovan Bratislava-Milan è la gara dell'ex Kucka: "Non pensavo che Leão sarebbe andato lontano, camminava in campo"

Il centrocampista slovacco sfiderà i rossoneri da ex in Champions League. In conferenza dice: "Sono un tifoso del Milan, sono legato al club".

Chi si rivede. Nello Slovan Bratislava che martedì affronterà il Milan in Champions League troneggia una vecchia conoscenza della Serie A e dei rossoneri: Juraj Kucka. Uno dei motivi di interesse della sfida in Slovacchia sarà rivedere lui, Kucka, ancora in campo nonostante i 37 anni (a febbraio diventeranno 38). Nel nostro campionato ha indossato tre maglie: quella del Genoa, del Parma e, appunto, del Milan. Esperienza durata due anni, quella milanese: dal 2015 al 2017. Epoca buia, con pochi campioni, zero partecipazioni alla Champions League e senza trionfi, escludendo una Supercoppa Italiana. Ma è un periodo che Kucka porta comunque nel cuore. L'articolo prosegue qui sotto