Skriniar non convocato, lunga discesa dopo l'addio all'Inter: ha perso il posto da tempo

La scelta di non convocare Skriniar è forte ma coerente con il percorso dell'ex Inter al Psg: come si è arrivati a questo.

Da essere uno dei difensori più ambiti, pagati e forti in Europa alla non convocazione per scelta tecnica. Sembra passata un'eternità da quando Milan Skriniar ha lasciato l'Inter per approdare al Psg ma in realtà tutto è successo in poco più di un anno.

Con la decisione di Luis Enrique di lasciarlo fuori dai convocati per la gara di questa sera contro il Montpellier, si arriva al punto di rottura tra il club parigino e il difensore slovacco.

Ma come si è arrivati a questa situazione? L'avventura di Skriniar sotto la Torre Eiffel non è andata come il giocatore si immaginava e le cose sono peggiorate sempre di più con il passare del tempo. Ripercorriamo il suo percorso a Parigi fino alla mancata convocazione.