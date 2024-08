Il PSG fa fuori Skriniar: fuori dai convocati di Luis Enrique per scelta tecnica

Paris Saint-Germain vs Montpellier

A poco più di un anno dall'addio all'Inter, lo slovacco è fuori dai piani del PSG: fuori per scelta tecnica, può cambiare squadra entro fine mercato.

Milan Skriniar è sempre più ai margini del progetto tecnico del Paris Saint-Germain. L'ex difensore dell'Inter è stato escluso dalla partita di oggi contro il Montpellier non per infortunio o problemi fisici, ma per scelta tecnica.

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha deciso di non includere Skriniar nella lista dei convocati, segnalando chiaramente che il difensore slovacco non rientra nei suoi piani.

Una decisione sorprendente in vista dell’impegno di questa stasera del PSG nella sua prima gara casalinga dell’anno di Ligue 1, contro il Montpellier.

Oltre a Skriniar, sono esclusi anche Danilo, Nordi Mukiele, Manuel Ugarte e Carlos Soler, tutti coinvolti in trattative di mercato.