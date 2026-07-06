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TENNIS-GBR-WIMBLEDONAFP
Simone Giromini

Sinner-Struff: dove vedere in diretta tv e streaming i quarti di finale di Wimbledon

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Sinner sfida Struff nei quarti di finale di Wimbledon: tutte le info su come seguire il match in tv e streaming.

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Quinto anno consecutivo ai quarti di Wimbledon per Jannik Sinner: il numero 1 al mondo affronta il numero 74 Jan-Lennard Struff, per la prima volta volta ai quarti in un Major.

Il tedesco ha staccato il pass per i quarti dopo il ritiro di Hubert Hurkacz nel quinto set, sul punteggio di 2-2. Più agevole, invece, il cammino di Jannik Sinner negli ottavi di finale: il numero uno del mondo ha superato Shintaro Mochizuki con un netto 3-0 in 2 ore e 36 minuti.

Di seguito tutte le info su come assistere in tv e streaming ai quarti di finale di Wimbledon tra Sinner e Struff.

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  • ORARIO SINNER-STRUFF

    Dopo la vittoria su Mochizuki, Jannik Sinner tornerà in campo martedì per l'ottavo di finale contro Jan-Lennard Struff. Sul Campo 1 di Wimbledon sarà il primo match in programma, con inizio alle 14 italiane.


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  • PRECEDENTI SINNER-STRUFF

    Jannik Sinner conduce 3-0 nei precedenti contro il tedesco. L'ultimo confronto risale ai quarti di finale di Halle 2024, dove il numero uno del mondo si impose in tre set. Le altre due sfide, entrambe disputate nel 2024, si sono giocate agli ottavi di Monte-Carlo e ai sedicesimi di Indian Wells, con Sinner vincente in due set in entrambe le occasioni.

    Per l'attuale numero 74 del ranking ATP si tratta della prima qualificazione ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Sinner, invece, raggiunge i quarti di Wimbledon per il quinto anno consecutivo.

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  • DOVE VEDERE SINNER-STRUFF IN TV E STREAMING

    I quarti di finale di Wimbledon tra Sinner e Struff saranno trasmessi da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Tennis (203).

    Streaming disponibile su Sky Go per tutti i clienti Sky, oltre che su NOW acquistando il 'Pass Sport' presente sul sito.

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