Sinner-Struff: dove vedere in diretta tv e streaming i quarti di finale di Wimbledon

Quinto anno consecutivo ai quarti di Wimbledon per Jannik Sinner: il numero 1 al mondo affronta il numero 74 Jan-Lennard Struff, per la prima volta volta ai quarti in un Major.

Il tedesco ha staccato il pass per i quarti dopo il ritiro di Hubert Hurkacz nel quinto set, sul punteggio di 2-2. Più agevole, invece, il cammino di Jannik Sinner negli ottavi di finale: il numero uno del mondo ha superato Shintaro Mochizuki con un netto 3-0 in 2 ore e 36 minuti.

Di seguito tutte le info su come assistere in tv e streaming ai quarti di finale di Wimbledon tra Sinner e Struff.



