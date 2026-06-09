La panchina di Simone Inzaghi all'Al Hilal inizia a traballare. L’ex allenatore dell’Inter infatti non è riuscito a portare a casa il titolo nazionale, andato per la prima volta a Cristiano Ronaldo e al suo Al Nassr, motivo per cui la sua posizione non sarebbe così stabile. Dopo una sola stagione, l’avventura saudita dell’italiano potrebbe volgere al termine, come spiegano fonti inglesi che hanno parlato di un contatto tra il club e Vitor Pereira, attuale mister del Nottingham Forest.
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Simone Inzaghi rischia il posto all’Al Hilal: Vitor Pereira può prendere il suo posto
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Secondo quanto riportato da talkSPORT, l’Al Hilal sarebbe pronto a ricoprire d’oro l'attuale tecnico del Nottingham Forest per convincerlo a lasciare la Premier League. Il portoghese andrebbe a prendere il posto di Inzaghi che pagherebbe così una stagione senza titoli, avendo perso il campionato e la Champions League finita invece all'Al Ahli.
Vítor Pereira tornerebbe quindi nella Saudi Pro League dopo aver già allenato Al Ahli e Al Shabab. Pereira è reduce da un’ottima stagione in Premier League: arrivato al Nottingham Forest nel febbraio scorso per sostituire Sean Dyche, è riuscito a salvare i suoi e li ha portati addirittura in semifinale di Europa League.