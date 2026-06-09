Simone Inzaghi rischia il posto all’Al Hilal: Vitor Pereira può prendere il suo posto

Secondo quanto riportato da talkSPORT, l’Al Hilal sarebbe pronto a ricoprire d’oro l'attuale tecnico del Nottingham Forest per convincerlo a lasciare la Premier League. Il portoghese andrebbe a prendere il posto di Inzaghi che pagherebbe così una stagione senza titoli, avendo perso il campionato e la Champions League finita invece all'Al Ahli.





Vítor Pereira tornerebbe quindi nella Saudi Pro League dopo aver già allenato Al Ahli e Al Shabab. Pereira è reduce da un’ottima stagione in Premier League: arrivato al Nottingham Forest nel febbraio scorso per sostituire Sean Dyche, è riuscito a salvare i suoi e li ha portati addirittura in semifinale di Europa League.