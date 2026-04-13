Simone Inzaghi contro Roberto Mancini, dalla Lazio a Al Hilal-Al Sadd: seconda sfida da allenatori, la prima fu 10 anni fa

Ma tra Mancini e Inzaghi non sono solo rose e fiori durante l'esperienza comune alla Lazio. Come è normale che sia. Due gli episodi entrati nella storia biancoceleste, entrambi dopo il ritiro del Mancio e sempre con Simone protagonista principale.

In un altro Lazio-Reggina, stavolta del campionato 2000/2001, Inzaghi strappa il pallone a Crespo e si incarica di battere un rigore che nessuno vorrebbe fargli battere. Solo che lo fa nel peggiore dei modi: tenta un cucchiaio che non gli riesce minimamente, Taibi blocca la palla e in panchina Mancini dà del "deficiente" in mondovisione al proprio attaccante.

Qualche anno più tardi, nel 2003, Mancini è l'allenatore a tutti gli effetti della Lazio. E in una trasferta di Champions League contro lo Sparta, poi persa 1-0, chiede a Inzaghi di sacrificarsi e fare l'esterno del tridente. Niente da fare: Simone non ci sta rifiuta. E al suo posto gioca Gottardi.