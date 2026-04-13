Simone Inzaghi contro Roberto Mancini, dalla Lazio a Al Hilal-Al Sadd: seconda sfida da allenatori, la prima fu 10 anni fa

The italian job. Simone Inzaghi e Roberto Mancini uno contro l'altro. Ma non in Serie A o in Europa: in Asia, tra Arabia Saudita e Qatar, uno sulla panchina dell'Al Hilal e l'altro dell'Al Sadd.
Si gioca stasera, con calcio d'inizio alle 20 italiane. La partita è valida per gli ottavi di finale della Champions League asiatica: inizialmente si sarebbe dovuta disputare tra andata e ritorno, ma alla fine sarà in gara unica, a Jeddah, a causa delle note tensioni belliche delle ultime settimane. Insomma, match decisivo: chi vince va ai quarti di finale, chi perde viene eliminato.
Però Inzaghi contro Mancini è anche altro. È una sfida che va oltre la bandiera tricolore e abbraccia un po' tutto il resto: amicizia, anni trascorsi in comune, ruoli diversi, qualche litigio. E un confronto che mancava addirittura da un decennio.