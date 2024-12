Lo Shamrock Rovers brilla in Conference, come nessuna irlandese aveva fatto prima: "Ci siamo guadagnati il rispetto delle squadre europee".

Come Guimaraes e la capolista Chelsea, la prossima avversaria della sorpresa di stagione, anche lo Shamrock Rovers è imbattuta in Conference League. Quando nel sesto turno il team isolano si presenterà a Stamford Bridge lo farà con la consapevolezza di essere comunque ampiamente sfavorita, ma comunque decisa a dire la sua dopo queste prime cinque partite continentali.

Sì, una squadra irlandese è tra le poche imbattute dei tre tornei europei, in piena lotta per accedere agli ottavi di Conference a una gara dalla conclusione della fase a girone. Qualcosa che non era mai successo per il movimento calcistico del paese di smeraldo, che comunque vada avrà una squadra ai playoff.

Tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite per lo Shamrock, capace di mettere insieme undici punti e un'ottima differenza reti di +7, come noto fondamentale in caso di arrivo a pari punti. I playoff sono assicurati, ora manca uno sforzo ulteriore per fare la storia e guadagnare prestigio.