Shakhtar Donetsk-Atalanta dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Shakhtar Donetsk vs Atalanta

Shakhtar Donetsk-Atalanta per la seconda giornata del girone unico della nuova Champions League: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dopo il pari senza goal colto all'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal (col rigore sbagliato da Retegui che in casa Dea, a fronte di un'ottima prova, ha generato rimpianti), nella seconda giornata del girone unico l'Atalanta affronta lo Shakhtar Donetsk.

Archiviato l'1-1 colto in extremis in campionato a Bologna, la squadra di Gian Piero Gasperini si rituffa nell'atmosfera europea per prepararsi a sfidare proprio colei che è stata la prima avversaria degli emiliani nella competizione continentale: al 'Dall'Ara', tra rossoblù e ucraini, è finita 0-0.

Tutto su Shakhtar-Atalanta: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming.