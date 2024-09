Sesko trascinatore della Slovenia: già quattro i goal in Nations League

Con la tripletta al Kazakistan salgono a quattro i goal di Sesko in questa edizione di Nations League: Slovenia sempre più dipendente dal suo bomber.

Se c'è un giocatore che, più di tutti, è risultato determinante per le sorti della propria nazionale in questo primo scorcio di Nations League, questo allora è Benjamin Sesko, sempre più faro di una Slovenia che non può fare a meno dei suoi goal.

Il bomber di proprietà del Lipsia si è preso la scena in queste due uscite nel Gruppo 3 della Lega B: dopo aver fatto male all'Austria, il classe 2003 si è ripetuto anche contro il Kazakistan.

E lo ha fatto a modo di suo, con quello strapotere fisico e tecnico che da tempo lo rende uno dei gioielli più appetibili sul mercato europeo: un vero e proprio crack destinato a fare la voce grossa anche in lidi più prestigiosi in futuro.