Sesko e i suoi 'fratelli': i pericoli del Lipsia per la Juventus

RB Lipsia vs Juventus

Juventus attesa dall'incrocio col Lipsia di Rose: una squadra ricca di talento che sogna lo sgambetto alla 'Vecchia Signora'.

Trasferta decisamente insidiosa per la Juventus in questa seconda giornata della fase a campionato di Champions League: i bianconeri di Thiago Motta fanno visita al Lipsia di Marco Rose, ancora imbattuto in Bundesliga dove ha totalizzato undici punti nelle prime cinque uscite.

In Europa è invece arrivata una sconfitta all'esordio sul campo dell'Atletico Madrid, vittorioso soltanto allo scadere e in rimonta dopo aver seriamente rischiato di rimanere a secco davanti al proprio pubblico.

Al 'Civitas Metropolitano' aveva brillato la stella di Benjamin Sesko, soltanto uno dei pericoli per la retroguardia juventina che dovrà prestare attenzione anche agli altri gioielli del club tedesco.