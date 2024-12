Sergio Conceicao al Milan: modulo, carriera da allenatore, trofei vinti e come giocherebbero i rossoneri

Il Milan ha scelto Conceicao per il proseguo dell'annata: conosciamo meglio il tecnico lusitano, padre dello juventino Francisco.

Dopo il pareggio contro la Roma, il Milan è pronto a cambiare allenatore. Fonseca sembra essere a un passo dall'esonero, con Sergio Conceicao pronto a sostituirlo sulla panchina rossonera per il proseguo della stagione.

Padre dell'attaccante della Juventus Francisco, Conceicao ha lasciato il Porto qualche mese fa e dopo essere stato accostato alle squadre italiane in diverse circorstanze sembra essere realmente a un passo dal ritorno in Serie A, dove ha militato per diverse stagioni con le maglie di Inter, Parma e Lazio. Il suo punto di forza? Il carattere e il carisma: le sue squadre attaccano con forza e difendono con ordine, sanno cambiare e adattarsi.

Conceicao allena oramai da un decennio e ha prevalemente passato la sua carriera da tecnico in patria. Come Fonseca, anche lui è portoghese. Al Milan cambierà mister, ma non la lingua. O il modulo utilizzato per guidare i rossoneri.