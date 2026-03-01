Segnali di Giovane nella 'sua' Verona: il Napoli aspetta il colpo di gennaio

Sprazzi di Giovane contro la squadra che lo ha lanciato in Italia.
Il brasiliano, che un mese fa ha lasciato la città di Giulietta per sposare il progetto Napoli, proprio a Verona sabato pomeriggio si è rivelato decisivo ai fini della vittoria ottenuta all'ultimo respiro dagli azzurri.
Cross basso in area e zampata decisiva di Lukaku, con 1-2 partenopeo al minuto 96 a pesare come un macigno nell'economia della corsa Champions.
Segnali di crescita da parte di Giovane che si affiancano all'ingresso positivo contro la Roma, con annesso passaggio ad Alisson Santos in occasione del 2-2.