Scontri Genoa-Sampdoria, prima del Derby è guerriglia per le strade: cosa sta succedendo a Genova

Lancio di bengala e cariche di alleggerimento da parte della Polizia a Genova a poche ore dal Derby della Lanterna di Coppa Italia.

Il primo Derby di Genova in tre anni è iniziato nelle prime ore del pomeriggio. Non in maniera sana, ma bensì con una guerriglia per le strade del capoluogo ligure in vista della stracittadina della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, di scena mercoledì alle ore 21:00.

Il momento più preoccupante, dopo diverse scaramucce di poco conto in giro per Genova, è avvenuto nei pressi di Marassi, al Ponte Gerolamo Serra. Decine di tifosi del Genoa e altrettanti della Sampdoria si sono affrontate lanciandosi bastoni, bengala e sassi.

Solamente l'intervento delle forze dell'ordine e le cariche di alleggerimento hanno evitato lo scontro fisico tra i due gruppi di ultras e il caos totale in uno dei punti nevralgici per il passaggio dei tifosi verso lo Stadio Ferraris.