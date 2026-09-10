Sconfitte, infortuni e feeling lontano: tutti i problemi del Napoli di Allegri

Che potesse essere non facile l’avventura al Napoli, Max Allegri avrebbe potuto anche aspettarselo. Del resto, pur trattandosi di una squadra forte (perché gli Azzurri lo sono eccome), resta sempre non semplice cambiare un modello di gioco, disegnando un nuovo vestito tattico ma senza stravolgere la rosa.
In soldoni, passare dal 3-5-2 di Conte al 4-3-3 senza modificare gran parte degli interpreti era facilmente ipotizzabile come missione tutt’altro che semplice. Eppure il rendimento del Napoli è fin troppo sotto le aspettative, con 3 sconfitte consecutive su 4 sfide ufficiali.
Dopo i 90 minuti di mercoledì, Allegri è stato a colloquio a lungo con la squadra, a testimonianza come il momento sia già delicato.