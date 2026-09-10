Sconfitte, infortuni e feeling lontano: tutti i problemi del Napoli di Allegri

Al Maradona, infatti, l’Arsenal ha praticamente dominato. Lo 0-1 finale non racconta bene una partita in cui gli inglesi hanno chiuso con oltre quattro Expected Goals: se la squadra di Arteta fosse stata cinica, il passivo avrebbe potuto essere ancora più pesante. Peggio ancora, forse, è stato il 3-2 subito dall’Inter: perdere a San Siro ci può stare, farlo dopo essere andati avanti 0-2 fa riflettere su come Lobotka e compagni si siano sgretolati a livello mentale.



