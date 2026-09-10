Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Sconfitte, infortuni e feeling lontano: tutti i problemi del Napoli di Allegri

Serie A
Napoli
M. Allegri

Il ko con l’Arsenal è il terzo consecutivo ma non è solo questo a preoccupare: ci sono altri due campanelli d’allarme impossibili da ignorare.

Pubblicità

Che potesse essere non facile l’avventura al Napoli, Max Allegri avrebbe potuto anche aspettarselo. Del resto, pur trattandosi di una squadra forte (perché gli Azzurri lo sono eccome), resta sempre non semplice cambiare un modello di gioco, disegnando un nuovo vestito tattico ma senza stravolgere la rosa.

In soldoni, passare dal 3-5-2 di Conte al 4-3-3 senza modificare gran parte degli interpreti era facilmente ipotizzabile come missione tutt’altro che semplice. Eppure il rendimento del Napoli è fin troppo sotto le aspettative, con 3 sconfitte consecutive su 4 sfide ufficiali.

Dopo i 90 minuti di mercoledì, Allegri è stato a colloquio a lungo con la squadra, a testimonianza come il momento sia già delicato. 

  • Napoli ArsenalGetty Images

    LE SCONFITTE SONO UN CAMPANELLO D’ALLARME

    Chiaro, i ko sono arrivati contro Como, Inter a San Siro e Arsenal, vice campione d’Europa e campione d’Inghilterra. Sconfitte, tutto sommato, che possono anche non gettare nello sconforto. La vera problematica, però, resta anche il come questi ko siano arrivati, il che non è assolutamente banale.

    • Pubblicità
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NAPOLI-ARSENALAFP

    DIVARIO GRANDE CON L’ARSENAL

    Al Maradona, infatti, l’Arsenal ha praticamente dominato. Lo 0-1 finale non racconta bene una partita in cui gli inglesi hanno chiuso con oltre quattro Expected Goals: se la squadra di Arteta fosse stata cinica, il passivo avrebbe potuto essere ancora più pesante. Peggio ancora, forse, è stato il 3-2 subito dall’Inter: perdere a San Siro ci può stare, farlo dopo essere andati avanti 0-2 fa riflettere su come Lobotka e compagni si siano sgretolati a livello mentale.


  • Pubblicità
    Pubblicità
  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    INFERMERIA GIÀ PIENA

    Ad acuire la preoccupazione, poi, c’è la situazione infortunati. Contro l’Arsenal si sono fermati Meret e Alisson Santos, due titolari, che vanno ad aggiungersi ad Anguissa, Beukema e Mc Tominay. Tutti elementi fondamentali per questo Napoli, tutti andati ko e che rischiano di rimanere fuori per un bel po’.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    FEELING DA TROVARE CON LA ROSA

    L’ultimo dei problemi di questo Napoli, inoltre, sembra essere il feeling stesso fra Max e la squadra. Allegri ha già pubblicamente bacchettato nei giorni scorsi Alisson Santos, poi Lang (schierato titolare col Como) è stato mandato in tribuna contro l’Arsenal per un “comportamento non idoneo” in allenamento. Sono piccoli segnali che, forse, il feeling fra l’allenatore e il gruppo non sia ancora saldissimo, perlomeno non con tutta la rosa. In un quadro così complesso, Allegri deve trovare soluzioni e deve farlo alla svelta. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL