Young Boys vs Atalanta

Il difensore, appena rientrato dopo la rottura del crociato, salta la trasferta di Champions League contro lo Young Boys.

Non c'è il nome di Giorgio Scalvini tra i giocatori convocati da Gasperini per Young Boys-Atalanta di martedì sera.

Il difensore, appena rientrato dopo poco meno di sei mesi e reduce dalla rottura del crociato, rimarrà a Bergamo.

La mancata convocazione per la trasferta di Champions League ha subito fatto scattare l'allarme tra i tifosi dell'Atalanta: ma perché Scalvini non giocherà in Svizzera?