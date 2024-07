Sanremo nel caos: la Coppa Italia costringe la Rai a cambiare le date del Festival

Il Festival di Sanremo avrà nuove date: 'colpa' della sovrapposizione della Coppa Italia che avrebbe messo in pericolo lo share.

Tante novità ci attendono in vista del prossimo Festival di Sanremo: alla conduzione tornerà Carlo Conti in sostituzione di Amadeus, ma questo non sarà l'unico cambiamento relativo alla famosa rassegna canora.

Come riportato da 'La Stampa' e 'Il Secolo XIX', infatti, a cambiare saranno anche le date in cui andrà in scena il Festival al teatro Ariston.

Uno scenario resosi necessario alla luce della disputa, in quei giorni, dei quarti di finale di Coppa Italia: quanto basta per indurre la Rai a prendere la drastica decisione.