Samuele Inacio da sogno: arriva anche il primo goal in Bundesliga con il Borussia Dortmund

Serviva una vittoria al Borussia Dortmund per assicurarsi la certezza matematica di chiudere il campionato al secondo posto alle spalle del solo, imprendibile Bayern Monaco, e la vittoria la compagine giallonera l'ha ottenuta, al temine di 90' estremamente emozionanti, nella sua ultima partita stagionale al Signal Iduna Park: quella contro l'Eintracht Francoforte.

La compagine della Ruhr si è imposta per 3-2 e a segnare il goal che è valso il successo è stato Samuele Inacio.

Un momento evidentemente indimenticabile per il gioiello italiano classe 2008 che ha trovato, alla sua sesta presenza, la prima marcatura in Bundesliga.



