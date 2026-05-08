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Leonardo Gualano

Samuele Inacio da sogno: arriva anche il primo goal in Bundesliga con il Borussia Dortmund

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Borussia Dortmund

Samuele Inacio ha segnato il suo primo goal con la prima squadra del Borussia Dortmund: lo ha fatto nel penultimo turno di Bundesliga contro l'Eintracht.

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Serviva una vittoria al Borussia Dortmund per assicurarsi la certezza matematica di chiudere il campionato al secondo posto alle spalle del solo, imprendibile Bayern Monaco, e la vittoria la compagine giallonera l'ha ottenuta, al temine di 90' estremamente emozionanti, nella sua ultima partita stagionale al Signal Iduna Park: quella contro l'Eintracht Francoforte.

La compagine della Ruhr si è imposta per 3-2 e a segnare il goal che è valso il successo è stato Samuele Inacio.

Un momento evidentemente indimenticabile per il gioiello italiano classe 2008 che ha trovato, alla sua sesta presenza, la prima marcatura in Bundesliga.


  • IL GOAL DI SAMUELE INACIO

    Samuele Inacio ha trovato il suo primo goal in Bundesliga, e in generale con la maglia della prima squadra del Borussia Dortmund, alla sesta presenza ufficiale.

    Lo ha fatto al 72' quando il risultato vedeva i gialloneri avanti per 2-1. Il gioiello italiano, dopo aver tentato un'azione personale, si è fatto trovare pronto nel cuore dell'area di rigore quando Beier, servito da Bellingham, ha fatto partire un cross preciso dalla desta.

    Samuele Inacio, ha trafitto Zetterer con un tocco di destro di prima, facendo così esplodere il Signal Iduna Park.

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  • UNA RAPIDISSIMA ASCESA

    Dopo essere stato convocato per il Mondiale per Club che si è giocato negli Stati Uniti, nel corso di questa stagione, Samuele Inacio è stato aggregato stabilmente alla prima squadra.

    Ha fatto il suo debutto in una sfida contro il Bayern Monaco valida per il 28° turno della Bundesliga, per poi giocare poche settimane più tardi la sua prima partita da titolare contro il Friburgo.

    Nelle ultime tre uscite di campionato, è stato sempre schierato dal 1' da Kovac, in posizione di trequartista.

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  • AL BORUSSIA DORTMUND DAL 2024

    Figlio dell'ex calciatore Inacio Piá (tra le altre ex Atalanta, Napoli, Torino e Lecce), è cresciuto calcisticamente nell'Atalanta, prima di trasferirsi nel 2024 al Borussia Dortmund.

    In Germania, dopo una breve parentesi in Under 17, è stato subito promosso in Under 19, squadra con la quale si è imposto come uno dei talenti più importanti del vivaio giallonero e con la quale ha anche preso parte alla Youth League.

    Già nel giro delle rappresentative Azzurre, si è laureato capocannoniere degli Europei U17 che si sono giocati nel 2026.

  • NEL GIORNO DEGLI ADDII DI BRANDT, OZCAN E SULE

    Samuele Inacio ha trovato il suo primo goal in Bundesliga, nel giorno in cui il Signal Iduna Park ha salutato tre dei suoi idoli.

    Contro l'Eintracht Francoforte infatti, Julian Brandt, Salih Ozcan e Niklas Sule, hanno giocato la loro ultima partita interna con la maglia del Borussia Dortmund.

    A loro è stato riservato un caloroso tributo dal mitico 'muro giallonero'.

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