Samsunspor-Besiktas dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Samsunspor ospita il Bekiktas di Immobile nel 1° turno di Super Lig: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

La prima uscita ufficiale di stagione si è trasformata in un autentico trionfo, ora il Besiktas si appresta a tornare in campo con un unico obiettivo: partire forte anche in campionato.

Dopo aver annientato il Galatasaray con un nettissimo 5-0 in Supercoppa di Turchia, la compagine allenata da van Bronckhorst affronta nella prima giornata di Super Lig il Samsunspor.

Una sfida non semplice che sancirà l’esordio di Ciro Immobile nel massimo campionato turco. L’ex capitano della Lazio, grande colpo di mercato messo a segno dal Besiktas nel corso di questa estate, nel suo esordio ufficiale ha già conquistato tutti siglando una doppietta contro il Galatasaray.

In questa pagina tutto su Samsunspor-Besiktas: dalle formazioni a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.