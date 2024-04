La Salernitana può ancora salvarsi? La matematica non condanna ancora i campani, ma il tempo è quasi finito

La squadra campana è ancora lontana dal quartultimo posto, con nessuna vittoria negli ultimi mesi: la retrocessione è quasi aritmetica.

Con soli quindici punti in trentadue partite, la Salernitana è oramai a un passo dalla retrocessione in Serie B. Nonostante la matematica non sia ancora arrivata, la squadra campana sembra essere condannata al ritorno in seconda serie, viste le mancate vittorie e le poche giornate dal termine del campionato.

L'ennesimo k.o contro la Lazio ha ulteriormente abbattuto le speranze dei tifosi della Salernitana, che potrebbero ritrovarsi in Serie B già nel mese di aprile. Reduce da un solo punto negli ultimi cinque incontri, il team campano ha dodici punti in meno rispetto alla quartultima in graduatoria.

Considerando i soli ventuno punti a disposizione, a seconda dei risultati di Frosinone, Verona, Empoli e Udinese, la Salernitana potrebbe retrocedere già nel 33esimo turno.